В Печенгском округе состоялись занятия по огневой подготовке с военнослужащими по контракту, прибывшими в части армейского корпуса Северного флота для прохождения военной службы. Занятия проводят офицеры — ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.

Мотострелки отработали навыки ведения огня из стрелкового оружия, гранатомётов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и снайперских винтовок Драгунова по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. Подразделения снайперов отработали тактику уничтожения как одиночных, так и групповых целей условного противника.

Такие тренировки развивают у военнослужащих самостоятельность в решении боевых задач, учат тактически грамотно думать, быстро и хорошо ориентироваться на местности как днём, так и ночью и в различных погодных условиях, быстро, ловко и скрытно передвигаться на местности.