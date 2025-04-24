Северян приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк России онлайн»Фестивалю молодых художников, дизайнеров одежды «НаМОДнение» исполняется 25 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.04.25 19:30

Состоялось 10-е заседание Совета депутатов города Мурманска седьмого созыва

На повестке дня 26 вопросов.

Первым на повестке заседания горсовета стал отчёт полицейских областного центра. Представивший его начальник УМВД России по городу Мурманску Александр Талалаев отметил снижение числа уличных преступлений почти на 15%. Всего же в минувшем году за различные административные правонарушения задержаны почти 6000 человек, сотрудниками патрульно-постовой службы составлено почти 5000 протоколов. По словам докладчика, в Мурманске по итогам прошлого года отмечается снижение числа общего количества регистрируемых преступлений на 2,7%, в том числе тяжкой и особо тяжкой категорий. При этом стало больше случаев телефонного и интернет-мошенничества. Также на территории областного центра снизилось общее количество дорожно-транспортных происшествий.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска, член фракции партии «Единая Россия»: «Радует то, а это мне ближе, по дорожно-транспортным происшествиям – их количество уменьшилось».

Вопрос присвоения званий «Почётный гражданин города-героя Мурманска» стало ещё одной темой заседания. В юбилейном году 80-летия Победы такие звания присвоят 9 мурманчанам - участникам Великой Отечественной войны.

Одним из главных стал вопрос и о назначении даты отчёта главы города Мурманска.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Это очень важно, чтобы мурманчане знали, куда тратятся деньги, полученные от их налогов».

Что примечательно, отчёт сможет услышать любой желающий, посмотрев трансляцию заседания Совета депутатов города Мурманска 19 июня.

Одним из решений, которое также было принято на заседании, стала передача здания №9 на улице Советской в региональную собственность на безвозмездной основе.

Ольга Дзюба, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Речь идет о здании на улице Советской … Уникальное образовательное учреждение, которое соединит в себе все направления. Это и внеурочная деятельность, и среднее общее образование, и дополнительное образование, которое в первую очередь будет ориентировано на подготовку кадров для экономики нашего региона».

Как отметила заместитель председателя Совета депутатов, новый лицей будет работать в тесном взаимодействии с Мурманским арктическим университетом, что позволит обеспечить качественную подготовку школьников к поступлению в учебное заведение.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Дружба особого назначения». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Отпуск в мае: как отдыхать, чтобы заработать? Рекомендации юриста про выплаты и отпуск-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 49 копеек, евро прибавляет 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»