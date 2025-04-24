Состоялось 10-е заседание Совета депутатов города Мурманска седьмого созыва

На повестке дня 26 вопросов.

Первым на повестке заседания горсовета стал отчёт полицейских областного центра. Представивший его начальник УМВД России по городу Мурманску Александр Талалаев отметил снижение числа уличных преступлений почти на 15%. Всего же в минувшем году за различные административные правонарушения задержаны почти 6000 человек, сотрудниками патрульно-постовой службы составлено почти 5000 протоколов. По словам докладчика, в Мурманске по итогам прошлого года отмечается снижение числа общего количества регистрируемых преступлений на 2,7%, в том числе тяжкой и особо тяжкой категорий. При этом стало больше случаев телефонного и интернет-мошенничества. Также на территории областного центра снизилось общее количество дорожно-транспортных происшествий.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска, член фракции партии «Единая Россия»: «Радует то, а это мне ближе, по дорожно-транспортным происшествиям – их количество уменьшилось».

Вопрос присвоения званий «Почётный гражданин города-героя Мурманска» стало ещё одной темой заседания. В юбилейном году 80-летия Победы такие звания присвоят 9 мурманчанам - участникам Великой Отечественной войны.

Одним из главных стал вопрос и о назначении даты отчёта главы города Мурманска.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Это очень важно, чтобы мурманчане знали, куда тратятся деньги, полученные от их налогов».

Что примечательно, отчёт сможет услышать любой желающий, посмотрев трансляцию заседания Совета депутатов города Мурманска 19 июня.

Одним из решений, которое также было принято на заседании, стала передача здания №9 на улице Советской в региональную собственность на безвозмездной основе.

Ольга Дзюба, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Речь идет о здании на улице Советской … Уникальное образовательное учреждение, которое соединит в себе все направления. Это и внеурочная деятельность, и среднее общее образование, и дополнительное образование, которое в первую очередь будет ориентировано на подготовку кадров для экономики нашего региона».

Как отметила заместитель председателя Совета депутатов, новый лицей будет работать в тесном взаимодействии с Мурманским арктическим университетом, что позволит обеспечить качественную подготовку школьников к поступлению в учебное заведение.