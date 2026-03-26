Состоялось 21-е заседание городского Совета депутатов города Мурманска

Представители законодательной и исполнительной власти города обсудили насущные темы.

Большое внимание депутаты уделили первому вопросу повестки. Он касался безопасности в нашем городе. Важно отметить, что за период прошлого и этого годов наблюдается устойчивое снижение количества правонарушений в Мурманске. Уменьшается количество тяжких и особо тяжких преступлений: убийств, краж, разбойных нападений. Помимо этого, на спад идёт совершение, так называемых, уличных правонарушений.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, член партии «Единая Россия»: «Мы понимаем, такая тенденция складывается из слаженной работы сотрудников полиции, это происходит не только благодаря их профессионализму, но и благодаря тому, что сейчас в Мурманске применяются современные технологии, которые помогают сотрудникам УВД своевременно раскрывать и даже предотвращать правонарушения».

Ещё один вопрос заседания касался муниципальных земельных участков, а точнее изменения в управлении и использовании территорий.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа, депутат Совета депутатов г. Мурманска, партия «Единая Россия»: «Основные изменения – актуализация порядка. Сейчас он более тщательно расписан. Порядок предоставления в аренду, в том числе, уточнены сроки и увеличены, с трёх до пяти лет предоставления без торгов, также изменения коснутся семей участников СВО, многодетных семей, предусмотрена возможность получения земельных участков повторно, если земельные участки каким-то образом пострадали от чрезвычайных ситуаций или военных действий».

Эти и другие важные вопросы, которые рассматривали депутаты, нацелены на улучшение качества жизни северян.

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
