Состоялось награждение участников и финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года»

Лёгкое, приятное волнение читалось на лицах педагогов, прошедших в финал конкурса «Учитель года». Все претенденты имеют разный стаж: кто-то в школе уже больше 30 лет, а кто-то проработал около года. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать среди достойных кандидатов лучшего.

В конкурсе приняли участие учителя из Мурманска, Кировска, Ковдора, Североморска, Мончегорска и Ловозера.

В этом году лучшей стала Евгения Брокарева - преподаватель биологии и химии из Мончегорска. Победительница принимала поздравления с неподдельной скромностью.

Евгения Брокарева, преподаватель биологии и химии из Мончегорского лицея имени В.Г. Сизова: «Эмоции смешанные, потому что, ну, скажем так, это как будто происходит не со мной, я ещё это не осознала».

Благодарные ученики активно поддерживали молодого преподавателя. В профессии она уже 7 лет, и за это время не раз успела поучаствовать в таких конкурсах, как «Педагогические надежды».

Церемония награждения состоялась в центре детского творчества «Лапландия», который сейчас невозможно представить без «Кванториума», в нём успела поработать и Евгения Брокарева.

Награды педагогам вручал глава региона Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно, чтобы у нас постоянно вместе с опытными учителями приходили в школу молодые учителя, которые могут на одном языке говорить с современной молодёжью. Поэтому мы сознательно стимулируем таких учителей, и знаете, что ввели вот эту минимальную планку, что, когда учитель даже без стажа и опыта приходит в школу, он получает не меньше 40 тысяч рублей «.

Помимо памятных подарков, финалисты конкурса получили денежное вознаграждение.

В сентябре этого года Евгения Брокарева поедет в Ростов на всероссийский этап конкурса, где она будет состязаться уже с преподавателями со всей страны.

Остаётся лишь пожелать удачи нашему педагогу и надеяться на её победу.