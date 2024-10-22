Состоялось обсуждение концепции будущего проекта реконструкции площади Пять Углов Мурманска

Её концепцию разработала московская компания, которая ответственно подошла к делу. Сейчас их вариант рассматривают представители власти города, области, общественники и студенты.

Площадь Пять Углов в Мурманске должна стать современным многофункциональным и комфортным местом для жителей и гостей Мурманска. К такому единому мнению пришли не только власти города, региона, но и сами жители.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «В 2023 году, когда мы проводили опрос, то 12,5 тысячи мурманчан высказались за благоустройство Пяти Углов. Это общественная территория, которая собрала больше всего голосов, после чего мы приступили к этой работе. Но параллельно, вы знаете, какое внимание привлечено к городу-герою и Арктике в целом. Был разработан мастер-план агломерации, который был представлен Президенту РФ и одобрен, согласован в целом. Он предусматривает принципиально другой подход к городу и центральной части города».

Стоит отметить, что эта концепция охватывает только участок площади от делового центра «Арктика» до проезда по улице Воровского, который планируют сохранить для движения автомобилей. В дальнейшем обновление затронет и близлежащие улицы центра Мурманска.

Мария Гаврилова, и.о. заместителя губернатора Мурманской области – и.о. министра градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Зацепило, что есть связка внутри центра именно с идеологией. Это гостиница «Арктика» - доминанта в городе, которая в виде ледокола, такая закладывалась идея. И она продолжает мысль Северного Ледовитого океана, айсберга, льдины, единства Северного морского пути и путь в будущее. В этом предложении есть своя уникальность. Твёрдое решение, чётко проработанные подходы».

Концепция представляет собой установку больших и малых плит, разложенных по всей территории площади. На одних можно сидеть, как на лавочках, другие будут под ногами прохожих. Их планируют подсветить светодиодами снизу, некоторые элементы, возможно, оснастят подогревом. Пока это предварительный вариант, но серьезный подход к проекту отметили все участники обсуждения.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Меня радует, что в обсуждении активное участие приняли студенты МАУ. Потому что сама концепция, как мне кажется, очень молодёжная, современная. И те люди, которым предстоит жить с учётом такой перепланировки площади Пять Углов, приняли участие в обсуждении. Мне в целом всё понравилось: разработчики учли географию, историю, природу нашего края. Сделали акцент, что Мурманск – столица Арктики, начало Северного морского пути. И уделили большое внимание материалу - они берут за основу кварц, с которым они познакомились у нас в краеведческом музее».

После встречи с представителями города, обсуждений концепции, архитекторам необходимо проработать ряд вопросов.

Иван Охапкин, главный архитектор концепции проекта: «Для нас это важный момент и очень трепетный, честно признаюсь. Это на самом деле основной момент, про который люди должны сказать, принимают эту идею или нет. Для нас это важно, честно скажу. Безусловно, моменты, которые озвучены были, вопросы, которых много было, они были справедливые и будут взяты в проработку».

Согласно новой концепции, новогоднюю ёлку планируют устанавливать сбоку, ближе к дороге. Рядом с ней предусмотрено и место для сцены. Но как все будет в итоге, станет известно только после окончательного согласования плана реконструкции.