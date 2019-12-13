Состоялось очередное заседание штаба по контролю за работой управляющих компаний

В управлении Октябрьского округа Мурманска состоялось очередное заседание оперативного штаба по контролю за работой управляющих компаний. Тема совещания - уборка придомовых территорий от последствий обильных снегопадов.

Городские власти следят за работой управляющих компаний. Два раза в неделю в округах города проходят заседания оперативного штаба. На таких встречах разбирают ситуацию и в целом, и по конкретным адресам, выслушивают мнение жилищников. По словам специалистов управления, найти общий язык удаётся.

«В первую очередь, это налажена оперативная связь. Мы в телефонном режиме работаем, вплоть до того, что по мобильным телефонам личным директоров - на уровне руководства и на уровне персонала передаём задачи. Существует и давно применяется мера привлечения к административной ответственности нерадивых», - отмечает Павел Воронин, начальник отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ администрации Октябрьского округа г. Мурманска.

Мурманчане зачастую жалуются на горы снега, которые остаются после расчистки дворов и улиц. Представители управляющих компаний успокаивают: горы вывезут, но чуть позже.

«Сейчас все силы брошены на уборку дворовой территории, чтобы спецтехника могла проехать, скорая помощь, - говорит Ирина Махова, директор управляющей компании «ЖилСпецСтрой». - Чтобы люди ноги не ломали, убрать надо снежную кашу. Когда установится погода, осадки прекратятся, естественно, складированный снег будет вывозиться».

Администрация города и управляющие компании призывают горожан быть взаимовежливыми, следить за графиком очистки улиц и не бросать машины в неположенных местах.

Если ваша управляющая компания не стравляется со своими обязанностями, можно обратиться с жалобой в ГЖИ, управление округов и прокуратуру.