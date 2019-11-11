Состоялось освящение лютеранской церкви «Святого Креста»

В Мурманске после открытия лютеранской церкви «Святого Креста» состоялось её освящение. Провести этот важный обряд прибыли представители совета церквей Баренц-региона, а также других христианских направлений.

С самого утра храм полон прихожан, которые собрались здесь, чтобы стать частью исторического события – освящения первой церкви Ингрии в Мурманске.

«Наш храм строился несколько лет, - отметила Алина, прихожанка. – А сегодня для нас радость и счастье, потому что это божий дом, и мы сможем все собираться здесь. Я счастлива».

«Я думаю, сей день войдёт в историю города, как изменение отношения к церкви Ингрии, - говорит Павел, пастор сибирского прихода евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. - Всё больше людей будет относиться к нам добрее».

Юлия Зюкина - дочь пастора мурманского храма. Девушка, как никто другой знает, сколько сил было вложено в строительство. Её семья переехала в заполярную столицу из Ленинградской области. Пока церковь возводили, им приходилось встречаться с прихожанами в квартире. Теперь прихожане обрели дом божий, и будут нести службу в нём.

«Мы осуществили закладку капсулы. Сегодня освящение церкви. Видно, что ремонт недоделан, ещё очень много работы требуется, но с сегодняшнего дня богослужения будут проводиться в этом здании», - говорит Юлия Зюкина, прихожанка, дочь пастора.

Церемонию освящения провели главные лица евангелическо-лютеранской церкви, которые специально для этого приехали в Мурманск.

«Я очень рад видеть новую лютеранскую церковь в Мурманске, - говорит Юкка Кескитало, епископ епархии Оулу в Финляндии. - На празднике присутствует много представителей северных лапландских приходов, которые принимали участие в сборе средств для строительства церкви. Радуюсь, что оно уже завершается и праздник освящения состоялся. Я вижу, что это важно для прихожан и членов мурманского прихода. Это событие радостно и для них и для соседних стран Скандинавии».

Арри Кугаппи, епископ евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, отметил: «Всякому человеку, который ищет дорогу к Богу, к вечному и доброму, мы говорим: «Добро пожаловать в наши общины и церкви, чтобы больше узнать о христианстве, лютеранстве, реформации».

На освящение храма пришли и представители региональной власти. Они поздравили лютеран со столь знаменательным для них событием, вручили памятный адрес и наградили благодарственными письмами всех участвовавших в создании церкви лиц.

«Я хочу сказать, что столько добра я не получала за всю свою жизнь, - говорит Татьяна Ковалева, депутат Совета депутата города Мурманска. - Я очень вам рада, радуюсь вместе с вами. Я всем вам желаю добра. Напомню, что в XV веке в наш край пришли представители лютеранской церкви и только в XXI веке наконец-то у вас будет свой дом, дом бога, этот храм».

«Я желаю всем прихожанам всего самого наилучшего: здоровья, духовного благополучия, процветания этой церкви», - поздравила прихожан Мария Ярвинен, консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии.

Помимо освящения в этот день в храме провели церемонию причастия. Также весь день прихожане славили Бога в песнях и делились радостью друг с другом.