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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.18 19:30

Состоялось открытие III регионального конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс»

В Мурманском колледже экономики и информационных технологий состоялось открытие III регионального конкурса профессионального мастерства среди людей с особенностями здоровья. С участниками и встретилась и наша съёмочная группа. О том, как ребята готовились к конкурсу и чего ожидают, расскажет Ирина Ремизова.

В колледже экономики и информационных технологий обучаются более тысячи студентов, у 25 из них есть особенности здоровья. Однако ребята вместе со сверстниками ходят на занятия и получают образование по выбранной профессии. Учебная программа для всех одна, так что единственное, что может помешать детям в будущем стать настоящими мастерами своего дела - это собственная лень. Но этой чертой студенты не отличаются - по словам преподавателей все показывают хорошие результаты в учёбе.

Вячеслав Малков, директор «Мурманского колледжа экономики и информационных технологий»: «Они у нас довольно активно, нормально учатся. Никаких поблажек. Но это даёт свои результаты. В прошлом году у нас три выпускника закончили, все 3 трудоустроились: один учится, два работают. Причём, все три участники такого конкурса».

Колледж уже в третий раз становится основной площадкой для проведения конкурса профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс». В этом году за звание лучших сразятся 103 участника со всех учебных заведений региона. Проявить себя ребята смогут в поварском деле, флористике, бисероплетении, в сфере бухгалтерского учета.

Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области: «Нам всегда кажется, что человек с ограниченными возможностями здоровья - для него не открыты все дороги. Но вот как показывает практика и третий год участия области в чемпионате «Абилимпикс», что у нас есть десятки талантливых ребят, специалистов, которые готовы на своём примере показывать насколько на самом деле ограниченные возможности здоровья превращаются в безграничные возможности для творчества ребят, для дальнейшего жизнеустройства».

Среди конкурсантов есть уже опытные участники одна из них -восемнадцатилетняя Алёна Рык. Девушка занимала призовые места и учувствовала во всероссийском этапе «Абилимпикса» и так же выиграла этот конкурс. Девушка создаёт из бисера яркие цветы и деревья.

Со сцены для ребят выступили воспитанники коррекционных школ, интернатов и других учебных заведений. Чтобы все моги послушать песни, сурдопереводчик перевела их на язык глухонемых. Сразу после торжественной части ребята отправились на площадки, чтобы выяснить, кто же достоит представлять область на всероссийском конкурсе в Москве.

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