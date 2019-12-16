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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.19 19:30

Состоялось открытие Мурманского центра обоев в Заполярной столице

В столице Заполярья открылся Мурманский центр обоев. В нескольких магазинах, расположенных на одном этаже, представлены высококачественные обои по доступным ценам.

На последнем этаже торгово-развлекательного комплекса «Форум» открылся Мурманский центр обоев - место, где сосредоточены несколько фирменных шоу-румов. Это магазины «Стенолог» - хорошо знакомый и давно полюбившийся мурманчанам и жителям области, «Erismann» и магазин известной торговой марки «Euro décor».

- Магазин очень красивый и их несколько здесь, - делится своими впечатлениями мурманчанин. - Нет смысла куда либо ехать, здесь есть из чего выбрать. Меня интересуют обои в гостиную и у меня очень сложный интерьер, но здесь под него несколько вариантов есть. 

Торговые залы у них разные по содержанию, но их объединяет одно - высокий уровень сервиса. Покупателям больше не надо объезжать весь город в поисках нужных элементов декора, ведь именно здесь широчайший ассортимент качественных обоев для дома и офиса.

«Три магазина предлагают свой беспрецедентный выбор обоев, где вы найдёте самые демократичные обои от ста рублей и обои от ведущих немецких и российских дизайнеров,  - рассказывает Елена Чухиль, директор ТРЦ «Форум». - Всё что представлено в магазинах, имеется в наличии, а также есть каталожная зона, где можно заказать обои под конкретный интерьер».

Обои – это «лицо» любого пространства, поэтому к выбору такого отделочного материала следует подходить основательно, чтобы стены долго радовали своей красотой. В Мурманском центре обоев можно подобрать экземпляры на любой вкус - будь то сдержанный скандинавский стиль или роскошный восточный декор с позолотой, консервативный дизайн или модерн - в любом случае эффект будет  изысканным и впечатляющим. Подобрать нужный вариант среди многообразия цвета, рисунка и структуры просто благодаря удобным стеллажам. Покупка обоев становится приятным событием даже для самого придирчивого покупателя.

- Понравился магазин, - делится своими оценками покупатель. – Нам его рекомендовали друзья, которые уже квартиру обклеили, а обои  брали здесь. И мы сюда также пришли за обоями для гостиной: нежненькое - для гостиной и пару рулонов - в комнату. Выбор нам очень нравится.

Перед выставочным стендом можно растеряться, но всегда на помощь придут грамотные консультанты. В зависимости от предпочтений приветливый и профессиональный персонал подберёт и порекомендует для вас как демократичные бумажные обои, так и обои премиум класса голландских и бельгийских производителей, новинки от  итальянской фабрики в России «Prima italiana». Также в продажу поступила новая коллекция от немецкого дизайнера Диттера Лангера. Покупателей приятно удивит цена на товары и широкий спектр дополнительных услуг – расчёт необходимого количества, доставка и даже оклейка, купленных в фирменных магазинах обоев.

«Приехав в фирменный центр обоев, каждый покупатель найдёт именно те обои, о которых он мечтал, - уверена Елена Чухиль, директор ТРЦ «Форум». - Нужны обои - не тратьте время, приезжайте в «Форум», а мы и дальше будем стараться создавать и развивать максимально комфортные условия для наших покупателей».

Сейчас в Мурманском центре обоев действуют отличное предпраздничное предложение - скидки до 70 процентов. Поторопитесь! Напоминаем, магазин расположен по адресу: г. Мурманск, Торгово-развлекательный центр «Форум»,  этаж «А».

На правах рекламы.

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Vjhtvfy
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NOUDIMON
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