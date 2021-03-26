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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.21 19:30

Состоялось открытие оздоровительных лагерей на время весенних каникул

Пора школьных каникул – это время отдыха и для детей, и для педагогов. Для многих родителей организация досуга своих чад является большой проблемой, особенно при нынешней ситуации с пандемией. Но подобно тому, как природа пробуждается ото сна, также и детские лагеря постепенно возобновляют свою работу.  Яркий пример тому – мурманская школа №43.

Торжественное открытие оздоровительных лагерей во время весенних каникул не осталось без внимания главы города. Андрей Сысоев пришёл в гости к ребятам в 43-ю школу Мурманска, посетил несколько мастер-классов, а также поинтересовался их впечатлениями.

Остался доволен проверяющий и питаем школьников, включающим сезонные фрукты и овощи. Да, без кулуарных изысков, но вкусно. Впрочем, ученики проведут в лагере всего 5 дней и далеко не все время будут сидеть в четырёх стенах.

Каждое занятие или же экскурсия в лагере организованы с учётом правил противодействия распространению коронавирусной инфекции.

 

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