Состоялось открытие оздоровительных лагерей на время весенних каникул

Пора школьных каникул – это время отдыха и для детей, и для педагогов. Для многих родителей организация досуга своих чад является большой проблемой, особенно при нынешней ситуации с пандемией. Но подобно тому, как природа пробуждается ото сна, также и детские лагеря постепенно возобновляют свою работу. Яркий пример тому – мурманская школа №43.

Торжественное открытие оздоровительных лагерей во время весенних каникул не осталось без внимания главы города. Андрей Сысоев пришёл в гости к ребятам в 43-ю школу Мурманска, посетил несколько мастер-классов, а также поинтересовался их впечатлениями.

Остался доволен проверяющий и питаем школьников, включающим сезонные фрукты и овощи. Да, без кулуарных изысков, но вкусно. Впрочем, ученики проведут в лагере всего 5 дней и далеко не все время будут сидеть в четырёх стенах.

Каждое занятие или же экскурсия в лагере организованы с учётом правил противодействия распространению коронавирусной инфекции.