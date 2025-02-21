Состоялось открытие XIII Международного фестиваля-творческой лаборатории среди детских и молодёжных любительских театральных коллективов «Грани 2025»

Побороться за победу в столицу Кольского Заполярья приехали свыше 500 молодых талантов и их педагогов. Конечно, приняли участие в событии и театральные коллективы из других стран. Вот только соревновались они в режиме онлайн.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Это событие, которое сближает и консолидирует молодёжь и детей не только Мурманской области, но и всей России. А у нас, помимо прочего, ещё и международный фестиваль. Здесь участвуют и Беларусь, и Армения. География фестиваля очень обширная. Такие события важны и нужны. Это наше не только будущее, но и настоящее».

В рамках первого фестивального дня на сцене Детской театральной школы Мурманска были представлены 12 совершенно непохожих друг на друга конкурсных выступлений.

Ирина Фридрих, руководитель Детского театра им. Л.К. Диковского города Екатеринбурга: «Спектакль у нас называется «Людвиг плюс Тутта». Он о дружбе лисёнка и цыплёнка. У нас даже есть символ нашего спектакля — вот такая лисичка. Это спектакль по известной сказке Яна Экхольма».

Готовились к выступлениям ребята долго и тщательно. И результаты их упорных стараний были заметны даже простым зрителям, пришедшим посмотреть фестивальные спектакли.

Ирина Фридрих, руководитель Детского театра им. Л.К. Диковского города Екатеринбурга: «Ещё в мае прошлого года мы родителям показали буквально три сцены из спектакля, а премьера у нас была совсем недавно – второго февраля. Можно сказать, что полгода мы работали, даже чуть-чуть больше».

Алиса, участница фестиваля-творческой лаборатории «Грани 2025», ученица Детской театральной школы города Мурманска: «Готовиться мы начали давно. Наша композиция была поставлена ещё в марте прошлого года. И сейчас мы её показываем. Будем бояться и волноваться».

В качестве жюри выступили звёздные эксперты. Оценивали конкурсные выступления они по профессиональным критериям.

Михаил Климчук, член жюри фестиваля-творческой лаборатории «Грани 2025» режиссёр-постановщик и художественный руководитель Белорусского театра «Лялька» города Витебска, Республика Беларусь: «Критериев много. Это и уровень актёрского мастерства, и соответствие выразительных средств по режиссёрскому замыслу, многое другое. Там семь критериев».

В рамках фестиваля юные актеры и их руководители также приняли участие в творческих лабораториях и уникальных мастер-классах.