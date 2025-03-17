Состоялось! Открытия Мурманского областного краеведческого музея ждали больше 5 лет

До реконструкции в старых помещениях сложно было показать все экспонаты музея, потому что не хватало места. Теперь места найдётся всем и всему – сегодня обновленный областной краеведческий музей открыл свои двери для посетителей.

Каждый знает, с чего начинается Родина, а с чего начинается Мурманская область? Об этом расскажет Мурманский областной краеведческий музей. Здесь на каждом этаже рассказывается о том, как Мурманская область стала такой, какой мы её видим сейчас.

Например, уголок на втором этаже музея посвящён древним временам Кольского полуострова. Главный экспонат знаком многим из детства - это скелет женщины из Оленеостровского могильника, которой 8 тысяч лет. И в тоже время здесь можно найти и минералы, которые добывают в регионе и используют, например, в производстве удобрений, значимых для всей страны.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В Ковдоре добывается железная руда. Но вместе с железной рудой, получается, что в одном карьере, добывается и апатитовый концентрат. А в Хибинах апатитовый концентрат – это основа добычи. Апатитовая руда - из неё делается апатитовый концентрат, а потом из неё делается удобрение, которое кормит треть мира. Третий этаж посвящён не только флоре и фауне Кольского севера, но и жизни коренных народов нашего края, рыбопромышленному флоту и периоду Великой Отечественной войне в Заполярье.

Четвертый, завершающий экскурсию по музею этаж, содержит экспозиции о современном Кольском Заполярье.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нашей страны принципиально важно развитие Арктики. Почему? Потому что те ресурсы минеральные и на суше, и на шельфе необходимы для того, чтобы человечество жило. Без Арктики - ещё большой вопрос, сможет ли выжить человечество».

На церемонии открытия реконструированного здания областного краеведческого музея его сотрудникам передали статуэтку синего кита, который представлял Россию на 16 саммите БРИКС в Казани.

Елена Маринина, заместитель директора Фонда «Росконгресс»: «Это символ Мурманска, символ Севера, я бы даже сказала, символ Арктики. Сейчас в Арктике происходит очень много инициатив, которые важны для всего мира. Скоро состоится в Мурманске Арктический Международный форум и мне кажется, что кит благополучно прибыл как раз перед стартом форума».

В первой обзорной экскурсии по музею губернатор Мурманской области принял участие вместе с учениками и студентами, которые сами в дальнейшем будут развивать наш регион и, возможно, их достижения станут историческими.

Александр Киселев, курсант Нахимовского училища: «Мне очень понравилась экскурсия по музею, но больше всего понравился зал, посвящённый Северному флоту. Это связано в большой мере с тем, что моя будущая профессия будет связана тоже с морем».

Все экспозиции, представленные в обновлённом музее, сопровождаются не только описанием экспонатов, но и интерактивными панелями. Здесь можно покрутить огромный глобус 1:23, заглянуть в иллюминатор и даже полистать Красную книгу Заполярья.