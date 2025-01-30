Состоялось первое в этом году заседание Совета депутатов города Мурманска

Одним из первых народные избранники рассмотрели вопрос об избрании ещё одного заместителя председателя. Им стала Ольга Дзюба. Она возглавляет в законодательном органе комиссию по социальной политике. Работать Ольга Андреевна будет на общественных началах.

Также внесены изменения в бюджет Мурманска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В связи с оптимизацией структуры администрации города возникла необходимость внести ряд поправок. При этом основные параметры главного финансового документа остаются прежними.

Кроме того, депутаты продолжают работу над Уставом города, его приводят в соответствие с федеральным законодательством, а также предлагают внести некоторые изменения, связанные с реорганизацией структуры администрации областного центра.

Публичные слушания по этому вопросу назначены на 4 марта.

Еще одно важное решение – о награждении Почётными грамотами Совета депутатов города Мурманска. Первыми, кому их вручат, станут сотрудники одного из вузов.

Также Совет депутатов утвердил план работы на 2025 год.