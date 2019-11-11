Состоялось первое заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Мурманска

В её состав вошли десять человек. Пять членов комиссии назначены Советом депутатов города, остальные – губернатором Мурманской области.

С 12 по 15 ноября желающие поучаствовать в конкурсе на замещение должности главы администрации смогут подать документы в соответствии с утверждённым перечнем. Конкурс будет проведён 25 ноября.

«Заседание носило чисто технический характер, - отметил Андрей Сысоев, глава муниципального образования г. Мурманск, - потому что, для того чтобы организовать работу комиссии, необходимо было выбрать заместителя председателя, секретаря комиссии и соответственно, утвердить форму рабочих документов для комиссии».