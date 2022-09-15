Состоялось торжественное награждение представителей, общими усилиями которых был организован и проведён фестиваль «Гольфстрим»

В фестивале Гольфстрим этого года приняли участие около восьми с половиной тысяч человек. Для региона – это событие очень значимое, ведь из-за ковидных ограничений фестиваля не было два года.

В самом экстремальном событии фестиваля – заплыве – приняли участие спортсмены из 14 городов России: Рязани, Нижнего Новгорода, Воркуты и даже Владивостока – география поистине обширная.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Это очень уникальная возможность для любого человека принять участие в таком экстремальном празднике спорта как «Гольфстрим». Поэтому, конечно же, он и пользовался такой популярностью».

Но без помощи волонтёров, предприятий, частных компаний и ведомств организовать такое событие невозможно. Глава администрации города поблагодарил тех, кто отвечал за подготовку и проведение праздника.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сегодня мы подводим итоги этого мероприятия, мы поговорим с нашими коллегами, которые отвечали за этот праздник, за то чтобы всё состоялось. Это большой труд большого количества людей. И ресурсоснабжающих организаций, и правоохранителей, и дорожников – абсолютно всех. Сегодня мы скажем им за это «спасибо»!».

По словам организаторов, в следующем году «Гольфстрим» планируют сделать ещё более масштабным.