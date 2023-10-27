Состоялось торжественное открытие крупной гуманитарной конференции - XVI Феодоритовские чтения

В рамках события гостей ждут увлекательные лекции, выставки, и беседы.

Феодоритовские чтения в столице Заполярья проходит в 16-й раз. Название съезда отсылает нас к богослову, преподобному Феодориту Кольскому, который в XVI веке проповедовал Евангелие на Кольском полуострове.

Тема чтений в этот раз звучит так: «Человек в истории Севера».

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава Мурманской митрополии (архиерей Русской Православной Церкви): «Я думаю, что мы узнаем очень много нового. Очень важно, что не только известны имена, которые на наших улицах сохранились, в городах и в нашей памяти сохранились, а те, которые мы будем возвращать из небытия. Вот в этом задача этих чтений. Имя человека, который потрудился на нашей Кольской земле и надо воздать ему должное».

Из года в год, Феодоритовские чтения собирают на своих площадках широкий круг учёных, исследователей, музейных и архивных работников с разных регионов России.

Татьяна Леонтьева, заведующая отделом краеведения Мурманской областной научной библиотеки: «Очень интересные представители. Это и Российская национальная библиотека, и Российская государственная библиотека, и из Третьяковской галереи. Очень много учёных приехали, Российская академия наук представлена. Спектр докладчиков очень интересный «.

Например, Татьяна Самойлова, ежегодный участник конференции, работает старшим научным сотрудником в Третьяковской галереи. Она будет представлять собрание резной кости конца XV начала XVI веков.

Татьяна Самойлова, участник «Феодоритовских чтений», г. Москва: «Все они сделаны из кости мамонта, слоновой кости и в общем, так сказать, свидетельствуют о таком особом направлении художественной деятельности русского человека, связанной непосредственно с Севером».

Феодоритовские чтения завершатся соборной божественной литургией в Свято-Троицком Феодоритовом Кольском мужском монастыре 29 октября.