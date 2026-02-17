Правительство РФ поручило ФАС установить допнадбавку в 1% к грузовым ж/д тарифам с 1 марта«На Севере — Масленица!»: в центре Мурманска стартовала праздничная ярмарка с арктическими сувенирами
Состоялось торжественное открытие муниципального языкового ресурсного Центра города Мурманска по обучению китайскому языку

Решение о его создании было достигнуто во время официальной встречи представителей Мурманска и Харбина.

Решение о его создании было достигнуто во время официальной встречи представителей Мурманска и Харбина.

На базе лицея в течение трёх последних лет педагоги Аньшаньского педагогического университета ведут языковых онлайн-курсов. Ежегодно мурманские лицеисты поступают в университет Аньшаня на грантовой основе. И вот теперь новый этап сотрудничества – в лицее открыт муниципальный языковой ресурсный Центр по обучению китайскому. Где изучать язык смогут не только юные полиглоты, но и специалисты, которым он нужен в работе.

Марта Говор, министр туризма и предпринимательства Мурманской области: «Мы понимаем, что благодаря тому, что на базе центра взрослые смогут изучать китайский язык, то это точно станет точкой роста для нашего региона в сфере гостеприимства, потому что поток китайских и иностранных туристов большой. Только за прошлый год он стал на 50% больше».

Преподавать язык Поднебесной будет преподаватель высшей категории Татьяна Трухина - участница губернаторской кадровой программы «Курс на Север», приехавшая к нам из Перми.

Трухина Татьяна, руководитель Мурманского языкового ресурсного Центра по обучению китайскому языку: «Мысли о переезде в Мурманск меня посещали, плюс, я видела новости по телевизору о том, какое большое число китайцев ездит смотреть на северное сияние. Так случилось, что открыла интернет и увидела объявление».

Ирина Бринькова, координатор проекта «Курс на Север»: «С того момента, как она подала заявку на проект и до её переезда, прошло буквально две недели. Наша задача - сделать переезд лёгким. Так всё сложилось и с Татьяной Валерьевной».

Татьяны Валерьевны обладатель международного сертификата Шанхайского Университета коммуникаций. В её портфолио – разработка программы углубленного обучения языку, сопровождение официальных делегаций, множество наград и дипломов за научные работы и подготовку обучающихся к олимпиадам.

Трухина Татьяна, руководитель Мурманского языкового ресурсного Центра по обучению китайскому языку: «Меня увлекло изучение китайского языка, когда я начинала в Перми. А в России было мало мест, где можно было изучать язык. Я сама начинала с репетитором, потом были краткосрочные курсы, потом я поехала жить в Китай».

В центре открыты группы по изучению китайского языка на бюджетной основе. Ведётся предварительное согласование по открытию класса Конфуция,  где будут учить не только читать и говорить на иностранном языке, но и знакомить с культурой Китая.

