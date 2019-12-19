В преддверие памятной даты – ввода советских войск в Афганистан, в Мурманске состоялось торжественное открытие музея боевой славы.

24 декабря 1979 года – 40 лет назад, советские солдаты вошли на территорию Демократической республики Афганистан, и началась война, которая растянулась на 10 лет. За эти годы погибли тысячи воинов, память о которых не забыта до сих пор.

«Сегодня мы с глубоким уважением и почтением относимся к нашим сверстникам, жителям Мурманской области, которые прошли Афганистан, участвовали боевых действиях, - отметил Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска. - Большая благодарность молодым ребятам за то, что они сделали. Сегодня кто-то имеет проблемы со здоровьем. Но они очень большое внимание оказывают патриотическому воспитанию молодёжи».

В честь важной для ветеранов войны даты сегодня состоялось официальное открытие музея боевой славы. Неоценимую помощь в его обновлении оказало правительство Мурманской области.

«У нас постоянно здесь проходят экскурсии, приходят школьники, - рассказывает Николай Дмитриенко, председатель правления Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». - Мы проводим здесь уроки мужества. У нас за этот год прошло порядка полутора тысяч школьников. Мы занимаемся военно-патриотическим воспитанием молодежи».

Также этот день для всех собравшихся стал знаменателен и тем, что региональной общественной организации ветеранов Афганистана сегодня исполнилось 5 лет.