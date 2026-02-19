Состоялось заседание рыбохозяйственного совета Мурманской области
Предприятия рыбной отрасли региона обеспечивают 9% общероссийского вылова водных биологических ресурсов. Каждая девятая тонна рыбной продукции в России произведена нашими компаниями.
Всего в рыбной отрасли Мурманской области заняты более 7,2 тысячи человек – это работники рыбодобывающих предприятий, предприятий береговой рыбопереработки и предприятий товарного рыбоводства.
В условиях санкционных ограничений первостепенная задача – задействовать внутренние ресурсы.
В регионе реализуются такие импортозамещающие инициативы как строительство смолтовых и мальковых заводов.
Только в прошлом году было реализовано более 150 тонн рыбной продукции во время ярмарок «Наша рыба». Ведётся работа на законодательном уровне. В первом чтении в Госдуме принят закон, разрешающий мурманским рыбакам производить консервы из печени трески на борту судна при осуществлении прибрежного рыболовства в Северном бассейне.