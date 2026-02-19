Состоялось заседание рыбохозяйственного совета Мурманской области

Регулярные встречи губернатора с представителями отрасли - это эффективная рабочая площадка для координации действий власти и бизнеса.

Предприятия рыбной отрасли региона обеспечивают 9% общероссийского вылова водных биологических ресурсов. Каждая девятая тонна рыбной продукции в России произведена нашими компаниями.

Всего в рыбной отрасли Мурманской области заняты более 7,2 тысячи человек – это работники рыбодобывающих предприятий, предприятий береговой рыбопереработки и предприятий товарного рыбоводства.

В условиях санкционных ограничений первостепенная задача – задействовать внутренние ресурсы.

В регионе реализуются такие импортозамещающие инициативы как строительство смолтовых и мальковых заводов.

Только в прошлом году было реализовано более 150 тонн рыбной продукции во время ярмарок «Наша рыба». Ведётся работа на законодательном уровне. В первом чтении в Госдуме принят закон, разрешающий мурманским рыбакам производить консервы из печени трески на борту судна при осуществлении прибрежного рыболовства в Северном бассейне.