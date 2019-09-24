Состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области

На повестке дня вопросы развития конкуренции и создания равных условий для компаний, работающий на территории Крайнего Севера.

Один из ключевых вопросов, который обсудили на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе - развития конкуренции. Поговорить об этом приехал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Сергей Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России: «На мой взгляд, ключевой проблемой является то, что предприятия, которые работают в Арктической зоне, в условиях Крайнего Севера, они несут на себе большой груз социальной ответственности перед работниками, а компании, которые приходят, например, и конкурируют на территории соответствующих регионов из других регионов, которые не относятся к Крайнему Северу, такой нагрузки не несут. Это проблема, ее нужно решать, чтобы обеспечить развитие предприятий Крайнего Севера, Арктической зоны и местностей, приравнённых к ним».

По словам Андрея Чибиса, одна из первоочередных задач - сделать область открытой для добросовестных подрядчиков. Для тех компаний, которые могут качественно строить и благоустраивать, а также выполнять работы по капитальному ремонту.

Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области: «Мы будем добиваться того, чтобы с одной стороны был льготный режим налогов и социальных взносов для малого и среднего бизнеса, с другой стороны - мы постараемся сделать стыковку закона о госзакупках, чтобы соответствующие преференции были для малого бизнеса, работающего на территории Арктической зоны. Конечно, сегодня наш малый бизнес конкурировать с компаниями, находящимися в Ленинградской области на госзакупках, не может».

Государственная политика играет важную роль в развитии конкуренции на территории региона. И первый шаг, по словам врио уже сделан. Был введен запрет на сделки купли-продажи унитарных предприятий без торгов.