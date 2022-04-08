Состоялось заседание Совета руководителей профессиональных образовательных организаций Мурманской области

Российские студенческие отряды – крупнейшая молодёжная организация, которая обеспечивает временной работой молодых людей из всех уголков страны. Мурманск не исключение. Здесь также ведётся работа по привлечению в ряды этой общественной организации.

Полина Иванова, руководитель Мурманского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды»: «Это взаимодействие возможно, уже ведётся заключение соглашений юридических с руководствами колледжей».

Представители студотрядов тожел участвуют в заседания Совета руководителей профессиональных образовательных учреждений региона. Директоры колледжей приехали поделиться своим опытом.

Евгений Шагин, директор ГАПОУ МО «КПК», г.Ковдор: «У меня два вопроса. Это социальное сотрудничество с основным нашим работодателем - Ковдорский горно-обогатительный комбинат. Вторая тема - это военно-патриотическое воспитание на примере нашего военно-спортивного клуба «Вулкан».

По мнению директора Ковдорского политехнического колледжа, в регионе остро не хватает военно-патриотического центра способного объединить студентов всей области. Другие же участники встречи делают упор на вопросах, связанных с качеством образования.

Екатерина Чалая, директор ГАПОУ МО «КИК», Кандалакша: «Независимая форма аттестации позволяет оценить не только качество подготовки выпускников, но и также ресурсы, которые созданы учреждениями для этой качественной подготовки. Ресурсы - это материально-техническая база и кадровый потенциалы».

С 2017 года Мурманская область участвует в апробации национального проекта введения демонстрационного экзамена. Это новая форма проверки знаний, которая позволяет оценивать практические навыки испытуемого.

Также на заседании Совета руководителей обсудили вопрос о роли движения «Ворлдскилс» в подготовке кадров и организацию проведения профессионального чемпионата в 2022 году.