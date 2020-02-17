Состоялся автопробег в поддержку благотворительной акции

Выходные стали насыщенными для семьи Миши Жукова. Поддержать акцию по сбору средств на лечение мальчика решили автомобилисты.

Чтобы привлечь внимание как можно большего числа неравнодушных людей к акции по сбору средств на лекарство, колонна из 50 машин проехала по основным магистралям города от памятника «Ждущая» до улицы Шевченко. Благотворительный автопробег состоялся под флагами в поддержку маленького жителя Заполярья. На полотнищах были указаны реквизиты счёта, на который можно перевести средства, а также ссылки на группы в социальных сетях «Фейсбук», «Инстаграмм» и «ВКонтакте».

Напомним, в настоящее время собрано 10 процентов от требуемой суммы. Всего на лечение необходимы около 2,5 миллиона долларов.