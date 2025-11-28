Состоялся долгожданный гала-концерт городского конкурса «Звезда Арктики»

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» подвели итоги городского конкурса «Звезда Арктики». Его финал стал настоящим праздником таланта, который объединил на одной сцене самых ярких и артистичных участников конкурса.

«Звезда Арктики» – это площадка, где каждый может самовыразиться с помощью искусства, которое ему по душе. Самыми популярными жанрами оказались вокал и хореография, в этих номинациях участники показали 44 сольных номеров и 15 коллективных выступлений.

Мария Лотоцкая, народный самодеятельный коллектив ансамбля современного танца «Престиж», участник конкурса «Звезда Арктики»: «Всегда есть к чему стремиться, но нам кажется, что мы хорошо себя показали. Остальные коллективы тоже молодцы. Сегодня посмотрим, как оценили нас судьи».

По правилам, показать своё мастерство могли как юные дарования, так и уже состоявшиеся артисты. Возраст участников варьировался от 14 до 35 лет. И многие пришли блеснуть талантом не впервые.

Полина Карпенкова, участник конкурса «Звезда Арктики»: «Я участвую в этом конкурсе уже второй год, в прошлом году я выиграла гран-при. И в этом году хотелось бы тоже».

Андрей Валов, участник конкурса «Звезда Арктики»: «Я стараюсь каждый год участвовать в этом конкурсе. Я просто люблю показать себя, так сказать, люблю попеть где-нибудь вне дома, конкурс – одно из таких мест, где можно показать себя и посоревноваться с другими прекрасными и талантливыми людьми».

Не менее важным в любом выступлении становится не только уверенность в своих силах, но и поддержка из зала. И для многих из выступающих главными болельщиками стали близкие люди. Певца Андрея Валова поддерживали члены семьи.

Анна Валова, зрительница: «Мы верим в него, гордимся и поддерживаем во всех его начинаниях»,

На протяжении конкурса участники состязались в четырёх номинациях. Они демонстрировали хореографическое искусство, вокальное мастерство, и оригинальные жанры.