Состоялся открытый диалог мурманчан с людьми с ограниченными возможностями

Зачем ходить в кино или музей незрячему? Может ли человек на коляске заниматься спортом? И как ребёнку с диагнозом «Аутизм» ходить в школу? На эти сложные вопросы и не только съёмочной группе «Арктик-ТВ» ответили во время открытого диалога с людьми с ограниченными возможностями.

Традиционно в начале декабря проходит декада инвалидов. В это время общественные организации и объединения чаще обращают внимание на людей с ограниченными возможностями. Так, объединение «Дети-Ангелы Мурмана» во время открытого диалога обсудили с мурманчанами проблемы, с которыми они сталкиваются, искали пути их решения.

Оксана Кошевич, председатель МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана»: «Мы хотим сегодня побеседовать с аудиторией и узнать, насколько общество, широкая общественность знает и готовы взаимодействовать с людьми, которые имеют инвалидность».

Обсуждением не ограничились, в рамках встречи состоялся кинопоказ лент, посещённых людям с ограниченными возможностями. Их стремлению преодолеть барьеры, которое пока ещё, в том числе создаёт им общество. Это прежде всего касается недопонимания, незнания, а порой и страха по отношению к инвалидам.

Артём Ермоленко, председатель клуба молодых инвалидов «Валентина +»: «Надо как можно больше доводить до людей, что среди них может быть человек с особенностями и потребностями, которому просто элементарно нужна поддержка и для них создавать комфортные условия жизни».

Елена Романова, участник диалога, мама Полины Романовой: «Когда мы говорим о зрелости общества, мы, в первую очередь, говорим об отношении к старикам и к детям. Я бы, наверное, углубилась и добавила бы отношение к людям с инвалидностью».

Дочка Елены - Полина Романова стала первым ребёнком с особенностями, которая открыла адаптивный горнолыжный спорт в Мурманске и уже дважды стала чемпионкой всероссийских соревнований в этом виде спорта. Но и это лишь малая часть в жизни девушки.

Участникам диалога рассказали о том, как правильно себя вести при встрече с людьми с ограниченными возможностями. Важно знать, как правильно и грамотно им помочь.