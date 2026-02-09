Состоялся открытый диалог с участниками проекта «Герои Севера»

По уже сложившейся традиции глава региона встретился с участниками проекта «Герои Севера».

Как выстраивается работа правительства в чрезвычайных ситуациях, губернатор Андрей Чибис рассказал о накопленном опыте управления и честно ответил на все вопросы участников проекта.

Кирилл Федоров, участник проекта «Герои Севера»: «Сегодня мы хотим услышать ответы на вопросы, например, какие стратегические решения принимаются, какие-то, может, «дорожные карты» существуют в условиях санкций, как нам реализовывать эту идею».

На обсуждении были разобраны реальные ситуации. Одна из них касалась опыта управления в период пандемии в 2020 году и включала организацию медицинской помощи и поддержку экономики.

Губернатор подробно остановился и на программе реновации ЗАТО и запуске жилищного строительства в регионе.

Сергей Гундарев, участник проекта «Герои Севера»: «Важно понимать, что для нас - для участников проекта, это новая сфера деятельности. С разных структур и ведомств мы пришли, знакомимся, смотрим, нам открывают новые направления … Будем предметно разговаривать с каждым профильным министром».

После образовательного модуля участники программы продолжат стажировку в органах власти и на предприятиях. Это поможет подготовить проекты для социально-экономического развития Мурманской области.