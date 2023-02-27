Состоялся патриотический автопробег, посвящённый Дню защитника Отечества

В нём примяли участие экипажи 89 автомобилей из городов области - Североморска, Мурманска, Полярного, Снежногорска, Колы и Кировска. В числе участников были военнослужащие Северного флота и члены их семей, а также представители профсоюза Вооруженных сил России.

В нём примяли участие экипажи 89 автомобилей из городов области - Североморска, Мурманска, Полярного, Снежногорска, Колы и Кировска. В числе участников были военнослужащие Северного флота и члены их семей, а также представители профсоюза Вооруженных сил России.

От Приморской площади автомобилисты колонной проехали через Мурманск в сторону Кольского района и развернули копию Знамени Победы в посёлке Магнетиты.

Цель акции - выразить поддержку участникам специальной военной операции и способствовать сохранению памяти о героях России.