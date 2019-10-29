Состоялся первый городской смотр строя и песни школьных отрядов Юнармии

В мурманском центре патриотического воспитания «Юная гвардия» состоялся первый городской смотр строя и песни школьных отрядов. Он был проведён по инициативе комитета по образованию и посвящен 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Лицеист Владимир Кочин мечтает связать свою жизнь с военным делом, служить на благо Родины. Чтобы приблизиться к заветной цели, он решил стать юнармейцем. А помогают ему и другим участникам педагоги. Например, учат маршировать и петь патриотичные песни.

«К этому мероприятию мы готовились долго и усердно, - рассказывает Владимир Кочин, ученик Мурманского политехнического лицея. - У нас очень хорошая команда, мы настроены победить».

В необычном соревновании - первом городском смотре строя и песни школьных отрядов приняли участие около сотни человек. Это ученики мурманских школ №№ 16 и 44, гимназий 5 и 7, а также лицеисты из мурманского политеха.

«Во-первых, юнармейские отряды помогаю в патриотическом воспитании молодёжи, - говорит Наталья Новикова, педагог-организатор центра патриотического воспитания «Юная гвардия». - Нас педагогов волнует, какие выйдут из детей люди. Прежде всего, патриоты. Патриоты малой Родины, патриоты своей России».

Команды продемонстрировали свои умения и навыки в двух конкурсах: смотр строя и песни, в неполной сборке-разборке автомата. По результатам испытаний лучшие юнармейские отряды станут участниками торжественного марша во время празднования Дня Победы в Мурманске.