Состоялся первый конкурс композиции «Я сочиняю»

В Мурманском колледже искусств состоялся конкурс композиции «Я сочиняю» среди увлеченной классической музыкой молодёжи. В первом в истории Мурманской области конкурсе юных композиторов приняли участие 13 учащихся музыкальных школ региона и студентов учащихся колледжа.

Мероприятие организовано по инициативе преподавателей колледжа искусств и благодаря личной финансовой поддержке заместителя председателя Совета депутатов Мурманска Игоря Мораря.

«Это первый конкурс, организаторы специально не стремились сделать его сразу масштабным. На мой взгляд, это говорит в первую очередь о профессиональности подхода. Я уверен, что у конкурса есть будущее. Сегодняшние победители точно войдут в историю как победители самого первого конкурса. Кто знает, возможно, здесь, в Мурманске, получит своё рождение новое музыкальное имя и когда-то мы будем произносить их имена, как имена Петра Ильича Чайковского или Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Мурманск всегда был культурным городом, у нас очень много творческих, талантливых ребят, – рассказал Игорь Морарь. - К своему стыду я не знал, что у нас нет таких конкурсов. И мне очень приятно, что он получился. Я уверен, что теперь будут последователи, будет новый конкурс».

Победителями конкурса композиции «Я сочиняю» стали: I группа (школьники) - 1 место – Дежин Алексей (Мурманский колледж искусств, пед.практика); 2 место – Трофимова Анастасия (Детская школа искусств, пос. Мурмаши) и Моисюк Галина (Мурманский колледж искусств, пед.практика); 3 место – Коджебаш Юлия (Детская музыкальная школа, г. Снежногорск) и Кузнецов Егор (Детская школа искусств №1, г. Мурманск); II группа (студенты МКИ): - 1 место – Каблучий Даниил, II курс специальности «Теория музыки» и Блинова Ксения, III курс специальности «Теория музыки»; 2 место – Коржикова Яна, I курс специальности «Теория музыки» и Коваленя Александра, II курс специальности «Хоровое дирижирование»; 3 место – Прохорова Наталья, III курс, специальности «Теория музыки» и Вакулина Анастасия, III курс специальности «Инструментальное исполнительство (оркестровые струнные инструменты)».