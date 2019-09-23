В эти выходные в областном дворце культуры имени Кирова состоялся полуфинал Мурманской официальной лиги КВН. В нешуточной битве сошлись шесть команд. Среди них не только наши заполярные, но и гости из Петрозаводска. Все подробности узнаете прямо сейчас.

За женскую логику в полуфинале Мурманской региональной лиги КВН отвечали девчонки из команды «БАБслей». Будущие журналистки, студентки МАГУ, юмористки и просто красавицы, не только притягивают взгляды или заставляют завидовать, но и шутят остро и притягательно, очаровывая зрителей.

Полина Бережняк, команда КВН «БАБслей»: «Бессонные ночи, кровью и потом, удивить сможем. Красотой, женской красотой».

На сцене ДК Кирова выступили и наши защитники, спасатели-КВНщики в погонах. Среди них представители МЧС, причем самая прекрасная их часть - команда «Ой, все», военные из Спутника, любимцы публики и женщин – «Суровые парни» и фаворит сезона «Сборная Алакуртти» в лице своего единственного участника Артема Халуева.

Артем Халауев, команда КВН «Сборная Алакуртти»: «Я армейский человек и у нас очень сложно собрать команду. И каждый раз, это совершенно разные люди. Это отпуска, командировки. Как-то раз принял решение выступить один, понял, что это здорово и решил выступить в сезоне».

Кстати, по признанию Артема прямо со сцены, более он играть в КВН за сборную Алакуртти не сможет. И на то есть веские причины.

Любовь, семью и верность представляла команда «Семейные ценности», причем не просто КВНщики, а первые КВНщики-роботы. Погостить и пошутить приехала из Карелии «Сборная ПетрГУ». Молодежным юмором развлекали ребята из команды «Для вас». Ну, а настоящую дружбу показал «СверхРазум».

Арина Исраелян, команда КВН «Сверхразум»: «Мы готовились очень долго и одновременно очень сложно. Потому что у нас пошел в армию, можно сказать один из главных членов команды. И без него нам немножечко тяжело было что-то собрать, что-то сделать. Но мы все-таки собрались с силами и готовы удивлять наш мурманский родной зал».

Два часа искрометных северных шуток для зрителей результат серьезной работы КВНщиков. А помогали им в этом редакторы мурманской лиги, наставники и ветераны КВН-движения города.

Леонид Мостовой, директор «Дома молодежи»: «Полуфинал - это всегда сильные сложные игры в сезоне. И как вы понимаете, эта подготовка в Доме молодежи не вчера, не позавчера, а несколько недель до этого. Ребята приходили, ставились, редактировались, пробовали какие-то номера. Редакторы оказывали им помощь, какие-то шутки вырезали, какие-то добавляли».

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ: «Думаю, что будет реальная борьба за выход в финал. 4 команды должны пройти, но, как известно, если нас поразит большее число команд, может быть в финале окажется и больше. Поэтому, это действительно одна из самых сильных игр сезона».

По результатам выступления в финал прошли 6 команд: «Суровые парни», «Ой, все», «Сборная Алакуртти», «Сверхразум», «Семейные ценности» и «Для Вас». Теперь им предстоит сразиться за звание лучших и в будущем посоперничать с действующими мурманскими звездами Клуба веселых и находчивых.