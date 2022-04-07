7 мая будет временно закрыто движение по участкам автодороги Р-21 «Кола»Курс евро потерял почти на 7,31 рубля, доллар ослаб на 6,34 рубля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.22 19:30

Состоялся региональный финал Всероссийского педагогического конкурса системы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

В финал регионального конкурса «Сердце отдаю детям» прошли 15 педагогов дополнительного образования. Среди них Михаил Маргаритов из Кировска, который уже 4 года преподает программирование, электротехнику и шахматы. В таком конкурсе он участвует впервые и очень доволен. Сегодня Михаил в команде с другими преподавателями создавал проект, который бы привлек больше детей.

Михаил Маргаритов, педагог центра дополнительного образования «Хибины» г. Кировск: «Мы придумали модельный центр, который будет работать по кейсовой системе. Предполагается его работа на базе общеобразовательных учреждений Мурманской области. Дети, которые хотели бы охватить как можно больше направлений, кейсовая система поможет им это сделать».

Оценивает работу участников опытное жюри. В составе которого победительница регионального и призёр всероссийского этапов Евгения Жеребцова. Преподаватель из «Кванториума» впервые здесь в качестве члена жюри. Девушка оценивает коммуникабельность, командную работу, креативность и критическое мышление.

Евгения Жеребцова, член жюри конкурса: «Судим честно и справедливо. Мы понимаем, насколько это волнительно, как сложно выйти из зоны комфорта, представить не только себя, но и организацию, в которой работаешь. Очень интересно попробовать себя по другую сторону, почувствовать с каких позиций оценивают нас педагоги, попробовать себя в качестве жюри. Это такой выход из зоны комфорта».

«Сердце отдаю детям» - конкурс, который много лет помогает педагогам проявить себя, показать своё мастерство, а также получить опыт от других коллег. Сами испытания тоже совершенствуются и претерпевают изменения.

Оксана Бережняк, заместитель директора центра «Лапландия», руководитель регионального модельного центра Мурманской области: «Впервые у нас были организованы для участников подготовительные мероприятия. Они прошли трёхдневный интенсив, когда проводились различные тренинги, форсайт-лекции. С ними работали фасилитатор, психологи, организаторы».

Также впервые на сайте «Лапландии» проводят зрительское голосование. Его результаты станут известны на торжественном закрытии конкурса 8 апреля. Там же назовут имя абсолютного победителя регионального конкурса, который осенью отправиться на всероссийский этап в Красноярск.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Судостроение в новой реальности: что происходило в отрасли в первом квартале 2022 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
05.04.22 14:07
А как правильнее: - леди Заполярья; - леди морошкового края; - леди края рабообработчиц или - бывшего Советского Заполярья?
Комментарий к новости:ПРОБА ПЕРА: Сила Севера в людях – Евгения Чибис
Женя
05.04.22 09:21
Странно, что медиков не привлекают, в больницах у которых регулярно умирают жертвы преступников.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент-9: дело «чёрных» риэлторов»
Д.О. Вернер
04.04.22 23:36
Разве в городе-герое могут быть ГОСПОДА?
Комментарий к новости:У руководителей города-героя Мурманска теперь нет приставки «и.о.»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Удорожание проекта «Новый Мурманск» составило 7,7%-PRO Валюту (16+)Курс евро потерял почти на 7,31 рубля, доллар ослаб на 6,34 рубля-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась плановая проверка системы управления охраной труда-PRO ЖКХ (18+)Капремонт крыши избавит жильцов домов №№15 и 17 на улице Воровского в Мурманске от протечек-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика