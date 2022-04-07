Состоялся региональный финал Всероссийского педагогического конкурса системы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

В финал регионального конкурса «Сердце отдаю детям» прошли 15 педагогов дополнительного образования. Среди них Михаил Маргаритов из Кировска, который уже 4 года преподает программирование, электротехнику и шахматы. В таком конкурсе он участвует впервые и очень доволен. Сегодня Михаил в команде с другими преподавателями создавал проект, который бы привлек больше детей.

Михаил Маргаритов, педагог центра дополнительного образования «Хибины» г. Кировск: «Мы придумали модельный центр, который будет работать по кейсовой системе. Предполагается его работа на базе общеобразовательных учреждений Мурманской области. Дети, которые хотели бы охватить как можно больше направлений, кейсовая система поможет им это сделать».

Оценивает работу участников опытное жюри. В составе которого победительница регионального и призёр всероссийского этапов Евгения Жеребцова. Преподаватель из «Кванториума» впервые здесь в качестве члена жюри. Девушка оценивает коммуникабельность, командную работу, креативность и критическое мышление.

Евгения Жеребцова, член жюри конкурса: «Судим честно и справедливо. Мы понимаем, насколько это волнительно, как сложно выйти из зоны комфорта, представить не только себя, но и организацию, в которой работаешь. Очень интересно попробовать себя по другую сторону, почувствовать с каких позиций оценивают нас педагоги, попробовать себя в качестве жюри. Это такой выход из зоны комфорта».

«Сердце отдаю детям» - конкурс, который много лет помогает педагогам проявить себя, показать своё мастерство, а также получить опыт от других коллег. Сами испытания тоже совершенствуются и претерпевают изменения.

Оксана Бережняк, заместитель директора центра «Лапландия», руководитель регионального модельного центра Мурманской области: «Впервые у нас были организованы для участников подготовительные мероприятия. Они прошли трёхдневный интенсив, когда проводились различные тренинги, форсайт-лекции. С ними работали фасилитатор, психологи, организаторы».

Также впервые на сайте «Лапландии» проводят зрительское голосование. Его результаты станут известны на торжественном закрытии конкурса 8 апреля. Там же назовут имя абсолютного победителя регионального конкурса, который осенью отправиться на всероссийский этап в Красноярск.