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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.05.23 19:30

Состоялся самый северный Сабантуй за Полярным кругом

Праздник, который организовали представители татаро-башкирских народностей Мурманской области, состоялся на площадке около лодочной станции на Семёновского озере.

Неотъемлемая часть любого хорошего татарского праздника, а Сабантуй не исключение, национальная борьба куреш. Больше всего она напоминает греко-римскую. Цель примерно таже – положить соперника на спину. Вот только держатся борцы за полотенца (пояса), повязанные вокруг талии.

Сабантуй, который организовали в Мурманске представители татарского культурного общества «Якташ», имеет богатую историю и изначально связан с окончанием весенних полевых работ. В нашем регионе он совпадает с Днём рождением области и носит скорее культурно-просветительский характер.

Раил Биккиняев, руководитель Татарского культурного общества «Якташ»: «Сабантуй отмечался у нас аж с 2010 года. Раньше он проводился в районе Долины Уюта. Мы третий год подряд проводим его на Семёновском озере».

Камилла Биккиняева, заместитель председателя Татарского культурного общества «Якташ»: «Цель этого праздника, в первую очередь, объединение наших языков, татаро-башкир. Показать красоту нашего народа, красоту нашей песни, танца, наших культурных и духовных традиций. Когда проходил наш первый северный Сабантуй, то в то время не все наши земляки, скажем так, такими сплоченными были, как сейчас. Сегодня наша концертная программа будет проходить только на татарском языке».

Программа праздника состояла из выставки татарского быта, выступления Чулпан Ахмедзяновой, заслуженной артистки Республики Татарстан. Конкурсов и народных игр, например, бега с ведрами. Ну, и конечно организаторы угощали всех блюдами традиционной кухни. Кстати, чак-чак и бурсак северяне зачастую путают между собой.

Данифя Салимова, участница праздника: «Когда идут выкупать невесту, то берут с собой баурсак - очень вкусный, прямо тает во рту. Он сделан с натуральным медом, много-много яиц, молока, отличная мука. Всё с душой сделано».

Познакомиться с татарской культурой пришли горожане и гости Мурманска. Были и представители общественных организаций.

Ольга Благова, председатель общественной организации русский национальный культурный центр «Рябиновый край»: «Наш «Рябиновый край» давно сотрудничает с Татарским обществом «Якташ». Сегодня мы выступаем в качестве гостей, в качестве жюри национальной кухни».

Ахрам Бабаджанов, участник праздника: «Отрадно, что наши народы имеют возможность праздновать свои праздники, отмечать свои традиции. Я думаю, что это только всем на пользу, потому что мы не теряем свою культуру и самобытность».

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