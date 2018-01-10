День за днём с «Арктик-ТВ»10.01.18 19:30
Состоялся товарищеский матч по хоккею с шайбой
В военном посёлке Североморск-3 состоялся товарищеский матч по хоккею с шайбой между командами Северного флота «К-21» и «Палубник». Хоккей с шайбой - визитная карточка Северного флота. Эта игра в последние годы получила широкое распространение среди военных, при этом команды формируются внутри частей подразделений или среди экипажей кораблей. Такой досуг не только прекрасная возможность для личного состава держать себя в форме, но и то общее, что позволяет им сплотиться. Поболеть за своих приходят сотни зрителей.
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-Нам интересно Ваше мнение06.01.18: 12 января завершится период выдвижения кандидатов для участия в выборах президента России. Как вы думаете, сколько претендентов на этот пост окажется в избирательном бюллетене?Проголосовало: 138 человек
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Последние комментарии
NOUDIMON
10.01.18 22:36
Правильно редакция отмечает, что листовка может быть и подмётной, так как действующая власть может использовать определенную тактику, для того чтобы добиться нужных итогов выборов. Сейчас эта тактика
FynjyT
10.01.18 22:29
Наваляли Навальному по самое не хочу!
Анна
10.01.18 21:44
а у нас на стене тоже такая листовочка приклеена, но только взглянула на неё, но читать не стала. теперь поняла, что к чему :)
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