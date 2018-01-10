В военном посёлке Североморск-3 состоялся товарищеский матч по хоккею с шайбой между командами Северного флота «К-21» и «Палубник». Хоккей с шайбой - визитная карточка Северного флота. Эта игра в последние годы получила широкое распространение среди военных, при этом команды формируются внутри частей подразделений или среди экипажей кораблей. Такой досуг не только прекрасная возможность для личного состава держать себя в форме, но и то общее, что позволяет им сплотиться. Поболеть за своих приходят сотни зрителей.