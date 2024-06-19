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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.06.24 19:30

Состоялся всероссийский приём граждан во всех отделениях ЛДПР

На приём в Мурманске записались 10 человек.

Мурманчанка Людмила Высочина, пенсионер МВД. Все годы службы она жила в общежитии на улице Инженерной. Но сейчас в здании делают капитальный ремонт, поэтому её, как и остальных жильцов, выселили. Проблема в том, что женщине некуда податься, ведь иного жилья у неё нет.

Людмила Высочина, пенсионер МВД: «Меня выселили без предоставления какого-либо другого жилья, маневренного жилья. Не оказана была помощь при переезде по перевозке мебели, вещей. Мне пришлось самостоятельно изыскивать недорогое жильё. И я теперь проживаю в съёмной квартире. За 22 тысячи я сняла на свою пенсию».

В общественной приёмной внимательно выслушали мурманчанку и теперь ей необходимо помочь. Людмила Высочина просит предоставить ей маневренное жильё, чтобы она платила только квартплату. Ведь женщина тратит много сил и времени на своё здоровье.

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе: «Она уже обращалась к руководству УМВД России по Мурманской области и ей сказали, что, возможно, она не вернётся в это общежитие, потому что при получении жилья ещё в советское время у неё никаких документов нет: ни ордера, ничего, только в паспорте прописка. Сейчас будем делать запрос и в руководство УМВД по Мурманской области. Также мы напишем в администрацию Мурманской области о предоставлении на время ремонта маневренного жилья. Либо, чтобы её поставили на очередь, чтобы она могла получить от города какое-то жильё».

Ещё одной обратившейся за помощью стала северянка, оставшаяся без крова. Её жилье, построенное по программе «Свой дом в Арктике», сгорело в прошлом году. Причиной пожара стал столб, установленный рядом со зданием. Выяснилось, что он принадлежит крупной сетевой компании, заключившей договор с четвёркой операторов связи. Причём по документам, столба не было, ограничений на него тоже. И вообще, по словам женщины, компания не обслуживала эти линии, возможно, вообще забыв о них.

Светлана Ануфриева: «Все четыре оператора заключили договор на обслуживание линий самим «Ростелекомом». Сам «Ростелеком» ни по отношению к собственникам, ни по отношению к нам не выходил с просьбой дать разрешение на обслуживание этих линий. И как выяснилось, по всей видимости, про эти линии забыл, потому что в 2019 году было издано постановление, узаконить все линии связи. И этот столб, а их два на моем участке, один на моём, другой на участке мамы - они узаконены не были».

Задача непростая, но в партии ЛДПР не бросают дело на полпути.

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе: «Сейчас ко мне пришёл заявитель с тем, что дело Кольская прокуратура не возбуждает. Мы сейчас повторно будем обращаться в прокуратуру Мурманской области, чтобы пересмотреть. Заявитель сама нашла собственников столба, непосредственно из-за которого произошёл пожар в её доме. В дальнейшем мы будем разбираться. И если будет отрицательный ответ, то будем дальше помогать заявительнице в судебном порядке решать эти вопросы».

Чаще всего к депутатам обращаются с проблемами в сферах ЖКХ и медицины. Также сейчас нередко за помощью приходят участники спецоперации и члены их семей.

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