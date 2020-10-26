День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.10.20 19:30
Состоялся XI пленум Центрального комитета КПРФ под председательством Геннадия Зюганова
В большом партийном событии по видеоконференцсвязи приняли участие и мурманские коммунисты.
Дистанционный формат работы в связи с пандемией стал уже привычным. В ходе пленума участники обсудили итоги выборной кампании в сентябре, демографическую ситуацию в стране, а так же проблемы трудоустройства молодёжи и создания общероссийского народного фронта под эгидой партии КПРФ и профсоюзов.
В работе пленума принимали участие коммунисты из разных уголков страны. В ходе работы члены партии могли задать свои вопросы, а так же поделиться опытом политической работы в регионах.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
26.10.20 11:05
Видно, что уже нечем мужикам заняться в нашем государстве.
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
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Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
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