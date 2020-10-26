Состоялся XI пленум Центрального комитета КПРФ под председательством Геннадия Зюганова

В большом партийном событии по видеоконференцсвязи приняли участие и мурманские коммунисты.

Дистанционный формат работы в связи с пандемией стал уже привычным. В ходе пленума участники обсудили итоги выборной кампании в сентябре, демографическую ситуацию в стране, а так же проблемы трудоустройства молодёжи и создания общероссийского народного фронта под эгидой партии КПРФ и профсоюзов.

В работе пленума принимали участие коммунисты из разных уголков страны. В ходе работы члены партии могли задать свои вопросы, а так же поделиться опытом политической работы в регионах.