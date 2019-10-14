В эти выходные на Центральном стадионе профсоюзов состоялся XXI детский фестиваль по греко-римской борьбе «Осенний Мурманск», посвященный Дню города.

Организаторами турнира выступили Комитет по физической культуре и спорту администрации Мурманска, спортивная школа Олимпийского резерва №13 и Федерация спортивной борьбы города.

Более 100 спортсменов вышли на ковер, чтобы выяснить - кто сильнее. В турнире по греко-римской борьбе «Осенний Мурманск», были представлены команды не только из нашего региона, но и борцы из Коломны, Московской области и норвежского города ТАна. Спортсмены состязались в двух возрастных категориях - юноши 2005-2006 годов рождения и 2007-2008.

Андрей Горельцев, президент федерации спортивной борьбы г. Мурманска: «Этот турнир 21-м проходит, а борьба у нас на севере идет с 70-х годов. И в лучшие времена, когда спорту уделялось очень много внимания, у нас были дети чемпионы Советского Союза и международных соревнований, призеры Европы. Уровень очень приличный был у ребят. И сейчас молодежь подрастает. Слава богу, их появляется все больше и больше. Это будущие все чемпионы».

Греко-римская борьба в Мурманской области уверенно развивается. Этот вид спорта в регионе представлен пятью спортивными школами. Одна из них, даже получила статус школы Олимпийского резерва.

Олег Гущин, директор специализированной школы Олимпийского резерва №13 г. Мурманск: «Борьба - это единоборства. Мальчишка, который приходит заниматься во 2 классе борьбой, привыкает к тому, что выходя на ковер, ему приходится самому решать поставленные задачи, то есть побеждать. Тренер, секунданты, родители - все остаются за линией круга. Он выходит 1 на 1. И тот мальчик, который привык с раннего возраста к самостоятельности, вырастает в настоящего мужчину».

Греко-римская борьба воспитывает, закаляет характер, учит выносливости и выстраиванию стратегии, отмечают специалисты. А успехи спортсменов, лучшее тому доказательство.

Максим Уфимцев, борец из школы «Спартак», г. Коломна (Московская область): «Мне дает борьба физическую подготовленность, дает терпение, характер, вырабатываемый на тренировках. Борьба очень помогает в жизни».

Еремей Слипченко, борец из Нахимовского военно-морского училища г. Мурманска: «Занимаясь борьбой, ты поддерживаешь физическую форму и всегда готов дать отпор, например на улице».

Стоит отметить, что навыки, полученные на тренировках, спортсмены только в крайних случаях используют в обычной жизни. Свою силу они предпочитают показывать в спарринге с соперником. Например, 12-летний Никита Скрыпник уже 6 лет занимается борьбой. Он не боится трудностей и всегда настроен только на победу. Ведь мечта Никиты - стать чемпионом мира. Он успешно идет к своей цели, побеждая соперника за соперником.

Никита Скрыпник, борец из спортивной школы поселка Молочный: «Интересное самое - схватки, когда ты борешься и когда ты волнуешься, что проиграешь. Когда выходишь на схватки, надо быть заряженным и разогретым».

Победители и призеры городского турнира по греко-римской борьбе «Осенний Мурманск» были награждены грамотами, памятными кубками и медалями.