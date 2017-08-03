Состояние рыбного стада хозяйства «Причальное» проверила высокая комиссия

Насколько далеко распространилась рыбная эпидемия? Несколько дней назад «Арктик-ТВ» рассказывало о том, что в реках Кола и Тулома попадаются экземпляры больных рыб. А как себя чувствует рыба в садках, узнали наши корреспонденты сегодня.

Проверить здоровье рыбы прибыла губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Вместе с работниками предприятия она обошла садки, поприсутствовала во время кормления. Рыбоводы поделились с главой региона секретами здоровья и качества своих подопечных, поведали о том, как живёт и какое обслуживание получает форель.

Глава региона Марина Ковтун отметила, что «Причальное» – это пример успешного малого предприятия, занимающегося товарным выращиванием форели и переработкой рыбопродукции. «Рыба востребована, она есть на прилавках мурманских магазинов. Качественная, выращенная без ГМО, экологичными методами. Таким предпринимателям хочется пожелать успехов и хочется, чтобы больше становилось последователей рыборазведения, которые применяли бы такие здоровые принципы, чтобы они стали основополагающими для всех в отрасли. Здесь предъявляют очень высокие требования к биологической безопасности, содержанию рыбы», – подчеркнула губернатор.

На наших глазах журналистов из садков выловили рыбу, которая отправиться на первичную экспертизу. Но если ветеринарам что-то не понравиться, её отправят на дальнейшее исследование в стационарную ветеринарную клинику.

Выловленных особей ждёт лабораторный осмотр, который включает в себя не только анализ внешних покровов на наличие паразитов, но исследование внутренних органов рыбы. Для его проведения прибыли специалисты из областной станции по борьбе с болезнями животных.

В мобильной лаборатории есть все оборудование, чтобы собрать достоверные данные о состоянии здоровья и о развитии мальков. Исследование показывает, что особи, выращенные в «Причальном» здоровы. Врачи делают вывод, что проблемы с заболеваниями характерны только для дикой популяции.

- Это заболевание за последние 50 лет фиксируется впервые, - отмечает Наталья Калинина, начальник отдела физиологии и болезни рыб Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных. - В таких масштабах мы никогда не наблюдали гибели рыбы в естественных условиях в водоёмах Кольского полуострова. По литературным данным это заболевание длится 3-4 года, у нас сейчас идёт третий год, посмотрим, что будет на следующий.

Будем надеяться, что подопечным рыбного хозяйства болезнь не грозит. Совсем скоро выросшая рыба отправится на прилавки заполярных магазинов, а мальки останутся набираться сил. Их черед ещё не пришёл.