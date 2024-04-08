Состояние здоровья Андрея Чибиса на текущий момент стабильное с медленной положительной динамикой - Дмитрий Панычев

Как сообщает глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, губернатор Андрей Чибис поле ранения и операции находится в палате интенсивной терапии и реанимации Мурманской областной клинической больницы.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области-министр здравоохранения Мурманской области: «Его состояние на текущий момент стабильное с медленной положительной динамикой - от состояния тяжёлого идёт движение к состоянию средней тяжести. Говорить, что всё хорошо, пока преждевременно, не пройден период, в течение которого могут возникнуть какие-то осложнения, ухудшения состояния. Таковы особенности течения послеоперационного периода при подобных ранениях. Врачи круглосуточно наблюдают за состоянием главы региона и оперативно принимают все необходимые решения».

Мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями в Апатитах, заключили под стражу на два месяца.

Выездное заседание суда состоялось в больнице Кировска, куда поле ранения при задержании доставили фигуранта уголовного дела.

Ранее он сообщил, что нападение не готовил заранее, оно было совершено спонтанно. Нож он купил в магазине и хранил в автомобиле.

Он заявил журналистам, что жалеет о содеянном и готов принести извинения по окончании следственных действий.