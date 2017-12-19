Состояния Дворца культуры в Снежногорске беспокоит жителей города

Фасад, который выходит на центральную площадь, отремонтирован, а вот с обратной стороны, где пристройка, в стене пошла трещина. Средств на то, чтобы устранить дефект в казне муниципалитета недостаточно, но накануне юбилея учреждение может рассчитывать на поддержку областного бюджета. Уходящий год в большом ЗАТО прошёл под знаком 60-летия Гаджиево. В следующем эстафету примет город судоремонтников. Снежногорску исполнится 45. Центром торжеств станет по традиции городской Дворец культуры «Современник». Однако юбилейные мероприятия могут оказаться под угрозой. Опасения вызывает само здание, а точнее трещины в стене пристройки. Фасадом учреждение выходит на центральную площадь города. Любой изъян заметен. Тыльная сторона упирается в небольшую сопку. Всё, что возвышается над ней, открыто всем ветрам. К слову, в следующем году Дворец культуры также отметит юбилей, но он на десять лет моложе Снежногорска. Облупившуюся краску, а местами и штукатурку замечают редкие прохожие. Трещину в стене заметили уже сами сотрудники «Современника» и забили тревогу.

- Маячки все на месте, прореха в стене хлопот не доставляет, - считает Александр Подчезерцев, начальник электро-технического отдела ГДК «Современник». - Не дует, не каплет, но, как говорится, бережёного бог бережёт.

Ситуация на контроле у администрации большого ЗАТО. Ремонтировать надо, и дело не только в грядущем юбилее – речь идёт о безопасности сотрудников учреждения культуры и посетителей. Отделу капитального строительства дано поручение провести проектно-изыскательские работы уже до конца 2017 года.

- Изыскать средства в местной казне в полном объёме, проблемно. Даже с учётом софинансирования, сумма получается внушительная, - говорит Ильяс Мазитов, заместитель главы администрации ЗАТО Александровск. - Как бы там ни было, есть уверенность, что к юбилейным торжествам, которые намечены на осень следующего года, ремонт в ДК будет сделан.