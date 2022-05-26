Состязания Лиги военно-патриотических клубов Мурманской области прошли в рамках региональных соревнований ДОСААФ

Это событие ребята ждут каждый год. Участники юношеских организаций со всей области стремятся доказать друг другу кто тут самый-самый. И это неудивительно – победители поедут отстаивать честь региона уже на всероссийском этапе.

По этом случаю в столицу Заполярья помимо мурманчан приехали и представители Апатитов, Североморска, Никеля и Заполярного. Некоторые команды здесь выступили впервые.

Сергей Тян, директор Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 г. Мурманска: «У нас в этом году первая новенькая команда - это колледж имени Месяцева. Они выслали две команды. Все будут участвовать, пробовать».

Мероприятие прошло в несколько этапов: пока одни показывали своё умение стрелять, другие участвовали в эстафете с элементами полосы препятствий.

Среди участников есть новички и те, кто может поделиться опытом. К примеру, Хан Ён участвует в этой «зарнице» уже в третий раз, по его словам, многое решает подготовка, знания и уверенность в собственных силах.

Хан Ён Тян, участник соревнований: «Сложно ли повторно участвовать? – Наоборот, становится легче, потому что всё это уже знаешь».

Егор Болдинов, участник соревнований: «Никакого страха! Я полностью уверен в своей победе!».

После завершения соревнований участники получили памятные награды, медали и грамоты. В ближайшее время ребята, увлекающиеся боевыми искусствами, поучаствуют в соревнованиях по восточным единоборствам на призы ДОСААФ.