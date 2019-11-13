Сосульки, которые растут на балконах мурманчан, угрожают землякам

Во время очередного рейда проверяющая комиссия отправилась в Ленинский округ Мурманска. Работой управляющей компании представители власти остались довольны, а вот свисающие сосульки с балконов многоэтажек вызывали серьёзные опасения.

Рейды, контролирующие деятельность управляющих компании, проводятся на территории областного центра регулярно. На этот раз внимание проверяющей комиссии привлек Ленинский округ. Состояние дворов на улице Чубарова-Лучинского нареканий не вызвали. Хотя совсем недавно у жителей многоквартирных домов по этому адресу были претензии к ответственным за уборку снега лицам.

Все же небольшие нарушения удалось обнаружить - козырьки над подъездами покрыты толстым слоем снега. Представители управляющей компании заверили, что в ближайшее время опасный снежный нарост уберут. Кроме того, с балконов многоэтажки угрожающе свисают сосульки, но их сбивать обязаны сами жители – владельцы квартир.

Жителям, которые обустроили балконы, следует понимать, что именно на их плечи возлагается содержание таких самовольных построек. Сотрудники управляющих компании регулярно напоминают об обязательствах собственникам квартир, но мало кто из них принимает хоть какие-то действия и сосульки до самой весны грозно свисают, угрожая здоровью и жизни горожан.