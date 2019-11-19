Сосулькопад в городе! В ситуации разбирается «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Журналист «Вечёрки» побывал на Молодёжном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее». Прототип очков, которые могут идентифицировать человека по лицу, программно-аппаратный комплекс коррекции осанки и определения плоскостопия у школьников, исследование чистоты воздуха в Мурманске - подробнее о молодых изобретателях и их работах читайте в свежем номере «Вечёрки».

Как проходит конкурс по выбору сити-менеджера Мурманска? Как дорожные службы и управляющие компании убирают город? Какие уличные украшения будут радовать мурманчан к Новому году? Об этом в новом номере Вечёрки» рассказывает мэр города Андрей Сысоев.

Кто виноват, если с застекленного балкона на машину или человека упала сосулька? Управляющая компания или хозяин квартиры, который застеклил балкон? На днях от такой сосульки чуть было не пострадал юный мурманчан. В ситуации разбирались журналисты «Вечёрки».