Сотни мурманчан окунулись в ледяную воду на Крещение

Ежегодно по всему миру отмечается священный для всех православных верующих праздник Крещение Господне. В этот день принято вести службы и очищаться от грехов во время окунания в водоёмах. В Мурманске эта традиция пользуется популярностью у многих жителей, а низкая температура воды Семёновского озера не отпугивает верующих.

Заставить себя зимой окунуться в холодную воду, если ты не профессиональный «морж», сложно. Даже факт, что скоро в Мурманске пройдёт Чемпионат Мира по ледяному плаванию, тоже не вселяет огромного желания погружаться в прорубь. Но в канун Крещения многое меняется. Ежегодно сотни мурманчан и гостей города собираются на Семёновском озере для того, чтобы в лучших православных традициях отметить этот праздник. Как отмечают специалисты, с каждым годом желающих становится всё больше.

- Много будет людей, до трёх тысяч может быть, потому что с каждым годом, а я эти мероприятия провожу уже десятый год, видно, что люди всё больше и больше проходят на это мероприятие, - отмечает Юрий Осадчук, начальник отдела по ГО и предупреждению ЧС администрации города Мурманска. -

Возрастающая популярность такого вида экстремального купания объясняется и уровнем организации, который с каждым годом только развивается. Для мужчин и женщин были установлены специальные места обогрева, где можно было переодеться, оставить вещи и, настроившись, отправиться к месту купания. Во время мероприятия дежурили профессиональные спасатели в гидрокостюмах, которые в случае чрезвычайной ситуации в ту же секунду смогли бы оказаться в воде для помощи пострадавшим. Но при виде счастливых лиц людей, которые один за другим шли к купели, это все отходит на второй план.

Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у смельчаков, как они относятся празднику Крещения, который включает в себя не только ледяное купание.

Окунаться или не окунаться в канун священного православного праздника - дело каждого, но вот то, с каким вниманием организовано это мероприятие в нашем регионе, определенно, заслуживает уважения.

Нам же остается набираться терпения и ждать следующий год для того, чтобы вновь увидеть счастливые лица сотен мурманчан, смело окунающихся в холодную воду.