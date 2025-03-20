Сотни педагогов и детей в сфере искусства приняли участие в фестивале-лаборатории детских школ искусств

Они не только показывали свои профессиональные навыки, но ещё обменивались опытом и изучали новые педагогические приёмы.

Открытый фестиваль-лаборатория детских школ искусств «Траектория роста» завершился громким отчётным концертом, который показал, чему педагоги и ученики научились за время его проведения.

Елена Крынжина, председатель комитета по Культуре администрации города Мурманска: «Абсолютно все учреждения города Мурманска, учреждения культуры, образовательные учреждения рассказывают о своих успехах – это формат концертной программы. А мы чествуем наших замечательных специалистов и награждаем их грамотами».

В рамках фестиваля педагоги повышают свой профессиональный уровень, обмениваются опытом, совместно ищут и находят новые методики воспитания юных дарований.

Ольга Дзюба, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Мы собрались здесь, чтобы отметить тех, кто ежедневно вкладывает душу и сердце в развитие и воспитание подрастающего поколения. Считаю, очень символично, что мы встретились с вами на подведении итогов фестиваля «Траектория Роста», ведь культура – это та самая траектория, по которой развивается, движется наше общество, обогащаясь идеями, достижениями и открытиями».

Грамоты и благодарственные письма главы города Мурманска вручили 24 сотрудникам городских учреждений культуры. В их числе преподаватели школ искусств, работники досуговых центров – хормейстеры, балетмейстеры, художники, звукооператоры.