Сотни высокотехнологичных моделей верхней одежды представлены на «Скандинавской выставке» в Заполярье

Норвежские и немецкие пуховики, канадские аляски, финские дублёнки, парки и шубы. Широкий модельный и размерный ряд сэкономят ваше время при выборе той модели, которая подойдёт именно вам. «Скандинавская выставка» предлагает мурманчанам одежду премиум класса по ликвидационной распродаже.

Владимир Иванов, директор «Скандинавской ярмарки»: «В связи с перебоями работы торговых центров и введением QR-кодов в Москве и Санкт-Петербурге закрылась крупная сеть скандинавской верхней одежды. В связи с этим остался большой остаток товара, который хранить на складах до следующего сезона зимы крайне невыгодно. Компания приняла решение распродать всё в городах Заполярья со скидками до 70%. На мероприятии будут представлены скандинавские пуховики, финские парки, канадские аляски».

«Скандинавская ярмарка» продолжит работать до воскресенья включительно. Выставка-продажа расположена на первом этаже торгового центра «Детский мир» по адресу: г.Мурманск, просп. Ленина ,48.

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