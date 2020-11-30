Сотни жителей области проверили свои знания географии на международном диктанте

В акции приняли участие и военнослужащие Северного флота.

Для них было организовано 49 площадок в воинских частях и на надводных кораблях. Главная была расположена в Североморске на борту флагмана флота – тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», откуда была налажена прямая видеосвязь с Национальным центром управления обороной в Москве.

Вместе с экипажем корабля все задания диктанта выполнил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Воспитанники Мурманского Нахимовского военно-морского училища и юнармейцы из Гаджиева и Северодвинска тоже проверили свои знания географии, приняв участие в акции.