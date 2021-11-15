Сотни жителей Заполярья проверили свои знания географии во время международного диктанта

В акции приняли участие и военнослужащие и Северного флота.

Проверочные тесты на знание географии России и мира решали 3,5 тысячи воинов-североморцев и членов их семей, гражданских служащих, нахимовцев и юнармейцев. Для них было организовано 57 площадок.

Самыми северными точками, где решали задания «диктанта», стали Новая Земля и остров Котельный. Главная площадка была расположена в Североморске на борту флагмана флота – тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», откуда была налажена прямая видеосвязь с Национальным центром управления обороной в Москве.

Вместе с экипажем корабля все задания диктанта выполнил и командующий Северным флотом Александр Моисеев.