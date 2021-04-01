Сотрудница детского сада №123 Мурманска Светлана Дедовец - «Воспитатель Мурманской области-2021»

Таких успехов она добилась благодаря любви к своей работе и детям.

123-й детский сад много лет считается одним из лучших в Мурманске. Ежегодно его сотрудники становятся победителями конкурсов профмастерства различных уровней.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Не бывает так, что есть педагоги, есть дети, есть семья. Всё это вместе. И у них всё получается. В детских садах, я обратил внимание, другая психологическая атмосфера. Это действительно семья».

В этом году детский сад зажёг новую звёздочку – Светлану Дедовец. Преподаватель с 10-летним стажем впервые приняла участие в конкурсе «Воспитатель Мурманской области» и победила. По словам девушки, конкуренты у неё были сильные.

Светлана Дедовец, воспитатель детского сада №123 г. Мурманск: «Конкурс очень эмоциональное, яркое и увлекательное мероприятие. Все педагоги очень сильные и, на мой взгляд, каждый достоин победы. Но условия конкурса таковы, что победить должен только один. Я не скрываю, что ставила перед собой определенную цель. Я очень много работала и готовилась, чтобы её достигнуть. И как видите, у меня получилось. Я безумно этому рада и очень счастлива».

В ноябре девушка отправится в Краснодар. Там она представит наш регион на федеральном этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года России».

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Видно, что она хочет участвовать каждый год, каждый год побеждать, быть самой-самой лучшей. Такие люди и формируют систему дошкольного образования в нашем городе-герое. И мне от этого очень радостно. Столько интересного показали и рассказали дети».

Но не только преподаватели этого дошкольного учреждения любят соревноваться. Воспитанники готовятся к презентации проектов, подготовленных в рамках городского фестиваля «Волшебный мир конструирования».