Сотрудница Росгвардии из Мурманской области одержала победу на ведомственном чемпионате Северо-Западного округа по стрельбе из боевого оружия

На протяжении трёх дней более 100 участников показывали своё мастерство в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки.

Они выполняли как классические упражнения, поражая мишени из разных положений, так и упражнения по скоростной стрельбе.

Лучшей стала команда из Архангельской области, вторыми – стрелки из Новгородской области, на третью ступень пьедестала поднялись представители Главного Управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Победителем личного первенства по стрельбе из пистолета Макарова среди женщин стала сотрудница ОМОН «Медведь» Управления Росгвардии по Мурманской области.

Стоит отметь, что северянка - неоднократная победительница региональных и всероссийских соревнований по стрельбе, кандидат в мастера спорта по данной военно-прикладной дисциплине.