День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.04.22 19:30
Сотрудница сотовой компании осуждена за нарушение охраняемой законом тайны
Следствием и судом установлено, что в марте прошлого года подсудимая в офисе в одном из торговых центров Мурманска незаконно получила доступ к охраняемой законом информации о соединениях пяти абонентских номеров. Северянка без судебного решения выгрузила данную информацию. За передачу сведений третьему лицу северянка получила 7500 рублей.
Её противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Мурманской области. Приговором суда женщине назначено ограничение свободы на срок 1 год 10 месяцев.
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Последние комментарии
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
"В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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