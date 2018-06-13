Сотрудничество между Мурманской областью и губернией Финнмарк будет расширяться

Мурманскую область посетила делегация норвежской губернии Финнмарк. График встреч весьма насыщенный. Первая и самая важная - с главой региона Мариной Ковтун.

Норвежскую губернию Финнмарк и Заполярье связывают давние добрососедские отношения и продуктивное сотрудничество, в том числе, в культурной сфере. Дружеское общение во время встречи губернатора Марины Ковтун и председателя Губернского собрания Финнмарка Рагнхильд Вассвик ещё раз доказывает, что никакие санкции не способны повлиять на тёплые отношения между регионами.

- Особую ценность обретает наша встреча в этом году, поскольку она является юбилейной: 80-летие Мурманской области, которое мы отметили недавно, 28 мая. Отмечаем мы и 25-летие сотрудничества Баренц-региона, - отметила в своём приветственном слове Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Это второй визит главы норвежской делегации в Заполярье. Рагнхильд Вассвик отметила важность двухсторонних дружеских отношений и постоянный рост заинтересованности в нём с обеих сторон. Большую роль в этом играет сотрудничество Баренц-региона, председательствовать в Совете которого в этом и следующем годах будет Губерния Финнмарк.

- Для нас всегда очень важно проводить такие встречи на постоянной основе, - отмечает Рагнхильд Вассвик, председатель Губернского собрания Финнмарка, - так как Мурманск - ближайший сосед Финнмарка. Взаимодействие с Мурманской областью всегда играло для нас особую роль, особенно после основания в 1993 году сотрудничества в Баренцевом регионе.

Центральными темами беседы стали результаты многолетнего сотрудничества, планы на будущее, в том числе, вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере развития транспортной системы и дорожного хозяйства.